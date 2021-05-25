Дивом обійшлося без жертв.

Бойовики на Донбасі обстріляли селище Північне, розташоване на горлівському напрямку (Донецька область).

Лиш дивом під ворожий вогонь не спричинив людські жертви, йдеться в сюжеті ТСН. Вогонь бойовики вели з терикона на окупованій території.

Боєць на псевдо "Ватра" розповів, як напередодні спостерігав незвичне - над головами полетіли протитанкові ракети. Перша ракета поцілила в гараж - власник сусіднього розповідає, що пошкодженим майном його сусіди не користуються, а він сам не бачить приводу для хвилювання.

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Ще в одному будинку було вибито скло на вікнах, не витримали й паркани з шиферу. Місцева жителька Валентина Миколаївна не розуміє, який сенс по ній стріляти протитанковою ракетою.

Придивляється до пошкоджень і Дмитро - в нього пошкоджений паркан. З-поміж побитих шиферин переконує, що такі обстріли дають йому право зробити все, аби його власному сину ніколи не довелося надягти військову форму.

"Призовна комісія питає: "Де син? Чому він не йде на війну?" А як він піде, якщо він це все бачив, у нього психічна травма", - пояснює чоловік.

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Автор: Юрій Годован