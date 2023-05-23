Винищувачі також допоможуть ЗСУ на передовій, зокрема піхоті.

Поставка навіть мінімальної кількості винищувачів F-16 збереже сотні життів українських воїнів і цивільних.

"Найголовніша наша проблема наразі – це недостатність саме бойових спроможностей в плані "повітря-повітря", тобто протидія в першу чергу російським винищувачам, оскільки наразі їм, по суті, в повітрі нам протиставити нема чого через глибоку технологічну відсталість наших літаків. І наступний крок – це ефективна участь у протиповітряній обороні, багатошаровій протиповітряної оборони, в якій роль повітряної складової має бути дуже суттєвою та ефективною", - заявив український пілот із позивним "Джус" в інтерв'ю Українській служби "Голосу Америки".

За його словами, ефективність наших літаків доволі низька, тоді як F-16 дуже гарно впишуться в цю комбінацію разом з Patriot, IRIS-T, NASAMS, аж до Stinger.

Відео дня

"Тобто це все різні шари однієї спільної протиповітряної оборони. І по суті винищувачі мають бути першим рубежем, вони мають зустрічати всі ці загрози найпершими, ще біля кордону, біля лінії бойового зіткнення і збивати їх десь, грубо кажучи, в полях і в лісах там, а не уже біля міст, оскільки це просто небезпечно", - пояснив він.

Також, за словами пілота, винищувачі допоможуть українським військовим на передовій, зокрема піхоті.

"F-16 є багатофункціональним літаком, тобто він зможе завдавати високоточних ударів по наземних російських об'єктах, і це можуть бути якісь логістичні центри, можуть бути склади, шляхи підвозу снарядів або командні пункти. І так само безпосередня підтримка військ, тобто удари по передньому краю, підтримка нашої піхоти. Причому, знову ж таки, керованими боєприпасами, тобто високоточно, а не просто насипаючи по всій ЛБЗ (лінії бойового зіткнення), по всьому кордону, як це роблять росіяни, тобто виключно високоточно й ефективно", - пояснив він.

Крім того, як продовжив пілот, F-16 допоможе протидіяти російським бомбардувальникам, які обстрілюють прифронтові райони та міста біля кордону, використовуючи крилаті бомби, так звані "плануючі" бомби, проти яких у нас ефективної відповіді немає.

"Знищувати засобами ППО всі ці носії бомб просто неможливо, оскільки надто в нас протяжний кордон і надто протяжна лінія зіткнення. Можна пробувати, але це не є системним рішенням, оскільки дуже великі території. І так само протидіяти самим бомбам. Так само це просто неефективно технічно і нераціонально, а саме винищувачі, саме F-16 із сучасними радарами, ракетами можуть протистояти цим літакам. І навіть превентивно сама їхня присутність уже буде тим стоп-фактором, що значно зменшить наші втрати на землі і страждання наших цивільних і піхоти у прифронтових районах", - зазначив "Джус".

Ще однією перевагою винищувача, за його словами, можливо, буде використання навіть над морем, оскільки F-16 можна застосовувати і в якості протикорабельної платформи.

"Тобто тепер Чорноморський флот дуже напружиться і для них, звісно ж, теж ситуація ускладниться відчутно. Тобто всі ці задачі, які може виконувати F-16, якраз є тими маленькими шматками пазлу, який необхідний для наших військ у спільних операціях. Тобто це не так, що один F-16 пролетить - і одразу "переможе всю війну", але це дуже, дуже важливі складові от якраз для спільної перемоги, для спільного контрнаступу і для зменшення кількості смертей наших цивільних і наших військових на передовій", - пояснив пілот.

Винищувачі F-16 для України

Як повідомляв УНІАН, для вивчення процесу навчання українських пілотів на винищувачах четвертого покоління F-16 до Європи вже виїхали передові групи. Речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат заявив, що "таким чином, старт даний, є рішення про те, що Україна матиме F-16".

Підготовка навчальної бази, як матеріальної, так і методичної, для опанування українськими пілотами F-16 вже запущена. Наразі Повітряні сили вже відібрали кандидатів і передали всі ці списки партнерам. Українські союзники вже знають, скільки людей у нас є підготовлених.

Вас також можуть зацікавити новини: