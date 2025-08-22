Серед повернених - 8 важкохворих осіб.

В Україну повернули 65 наших громадян, яких росіяни примусово вивезли до кордону із Грузією. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в Telegram.

"Держава-терорист вкотре порушує норми міжнародного та гуманітарного права. Громадян України - частина з яких відбувала терміни покарання, частина вважалися зниклими безвісти - росіяни доставили у буферну зону на прикордонному пункті з Грузією", - йдеться у повідомленні міністра.

За його словами, люди були без документів, засобів для існування, достатнього харчування та медичної допомоги.

"Фактично їх кинули напризволяще. І сьогодні, за завданням президента України, повернули до України 65 громадян, серед яких 10 жінок та 8 важкохворих осіб", - сказав Клименко.

Зазначається, що структурні підрозділи системи МВС взяли участь в операції з повернення наших громадян.

"Це вдалося завдяки взаємодії Міністерства внутрішніх справ, Міністерства закордонних справ, Міністерства охорони здоровʼя, Міністерства юстиції, Служби безпеки України та правоохоронних органів Молдови й Грузії. Вдячний за результативну співпрацю", - написав міністр.

Він запевнив, що всі деталі щодо утримання наших громадян у буферній зоні та брутальної спроби Росії використати громадян України задля провокацій та знущання будуть з’ясовані.

"Підвал" на кордоні Грузії та Росії

Як повідомляв УНІАН, у червні телеграм-канал Tbilisi life писав, що Росія і Грузія на спільному кордоні на контрольно-пропускному пункті "Верхній Ларс" облаштували "підвал" для громадян України, яких обидві країни не хочуть пускати на свою територію. Зазначалось, що у підвалі лише 17 спальних місць, тому людям доводиться там спати по черзі.

