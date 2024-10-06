За його словами, дуже велика кількість судових справ пов’язана з тим, що не враховуються підстави для відстрочки, які є у людини.

Якщо не врегулювати питання постійного продовження бронювання та відстрочок від військової служби, то буде колапс не стільки судової системи, скільки самої системи військового обліку та мобілізації.

Таку думку в ефірі "Апостроф TV" висловив Ростислав Кравець, адвокат, голова адвокатського об’єднання "Кравець і Партнери". "Колапс може виникнути у зв’язку з тим, що осіб, які мають право на відстрочку, будуть намагатися мобілізовувати... Тому що дуже велика кількість саме судових справ пов’язана з тим, що не враховуються ті підстави для відстрочки, які є в законі, які є у людини, і її усе одно намагаються мобілізувати. Не враховується стан здоров’я особи. З цим дійсно э проблеми і є дуже велика кількість судових справ", - сказав Кравець.

Стосовно самих повісток, то тут, за його словами, колапс вийде "виключно в тому, що… на декілька місяців ще додадуться черги в ТЦК, і неможливо буде фактично потрапити й належним чином ТЦК виконувати свої обов’язки з військового обліку й мобілізації, якщо ми будемо постійно викликати людей, які мають право на відстрочку чи мають бронювання".

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"Об’єктивно: якщо у людини загинув близький родич, - це право на відстрочку. Він же через три місяці не з’явиться - ця особа, яка загинула… Навіщо кожні три місяці особі приходити і продовжувати своє право на відстрочку?", - сказав адвокат.

Водночас, додав він, якщо особа виявить бажання воювати, то вона може прийти.

"Повертаючись до судових позовів, то колапс буде - не стільки судової системи, скільки самої системи військового обліку і мобілізації, у разі, якщо не врегулювати питання цього постійного продовження бронювання і відстрочок від військової служби, і не навести лад з військовим обліком, який третій рік… ніяк не можуть зробити", - зазначив Кравець.

Мобілізація в Україні

Міністерство оборони за допомогою Реєстру військовозобов'язаних сформувало 70 тис. повісток, які були відправлені "Укрпошті" для оповіщення військовозобов'язаних громадян.

Водночас в алгоритмах формування повісток були виявлені проблеми. Зокрема, повістки формуються, в тому числі, й на військовозобов'язаних з оформленим бронюванням чи відстрочкою, а також на тих, хто згідно з цим же реєстром вже призваний на військову службу.

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