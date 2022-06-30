За словами Анджея Дуди, РБ вже надає підтримку Росії.

Білорусь навряд чи офіційно вступить у війну проти України. Однак РБ вже надає підтримку Російській Федерації. Наприклад, в країні лікують поранених окупантів.

Таку думку висловив президент Польщі Анджей Дуда під час саміту НАТО в Мадриді, куди він прибув у четвер, 30 червня. Заяву голови Польщі цитує видання "Європейська правда" з посиланням на свого кореспондента.

Спочатку Дуда прокоментував неофіційну участь Білорусі у війні проти України. РБ з моменту повномасштабного вторгнення стала плацдармом для ведення бойових дій проти нашої країни.

"Звичайно, є деяка підтримка російської армії, російських військ з білоруської сторони. Білоруські лікарні приймають російських військових, вони отримують там медичну підтримку", — повідомив президент Польщі.

Потім Дуда висловився щодо офіційного вступу Білорусі у війну проти України. Він не вірить, що РБ піде на такий крок.

"Я не думаю, що влада Білорусі і білоруське суспільство вирішать вступити у війну і підтримують Росію в агресії проти України", — заявив Дуда, проте далі свою оцінку президент не пояснив.

Нагадаємо, станом на кінець червня Білорусь активно перевіряє можливості з мобілізації в окремих регіонах. Нещодавно жителі РБ почали масово отримувати повістки у військкомат. Після явки та відмітки призовників одразу відпускали додому. Ці дії проводилися в рамках "навчання з мобілізації".

Згідно з даними від Генштабу, 28 червня Білорусь оголосила військові збори біля кордону з Україною. На Волинському та Поліському напрямках можливі провокації з боку РБ.

За словами радника голови ОПУ Олексія Арестовича, боятися нападу з боку Білорусі не варто. Зараз з країни масово вивозяться боєприпаси в Росію. А в разі підготовки до вторгнення їх кількість, навпаки, намагалися б наростити.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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