Республіканці блокують обіцянку Байдена виділити 60 мільярдів доларів на нову військову допомогу, якої Україна гостро потребує.

Аналітики спробували спрогнозувати, що буде, якщо Захід відмовиться від України і винагородить Путіна за варварство, підкреслене новими повітряними нападами на мирне населення в останні дні 2023 року.

Як пише CNN, клятва Байдена про те, що США будуть підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно", ніколи не здавалася більш хиткою. Республіканці блокують його обіцянку виділити 60 мільярдів доларів на нову військову допомогу, якої Україна гостро потребує після того, як її давно запланований наступ загруз в кривавих боях в стилі Першої світової війни через виснаження. Союзники Путіна в Європі, такі як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, тим часом прагнуть перерізати "шлях життя" Європейського Союзу до Києва. Президент Володимир Зеленський непохитний в тому, що Україна буде продовжувати боротьбу, але якщо Захід відвернеться, він може опинитися перед вибором між переговорами на слабких позиціях з Путіним і продовженням конфлікту, який знекровить його країну.

Путін думає, що зможе перечекати захід і домогтися перемоги, яка стане руйнівним сигналом про те, як Америка поводиться зі своїми друзями. Подібний результат стане нагородою за агресію автократа проти суверенної демократії і означатиме приголомшливу поразку НАТО і нову еру відсутності безпеки в Європі.

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Допомога Україні - думки

Радник глави офісу президента України Михайло Подоляк впевнений, що США нададуть Україні $ 61 млрд військової допомоги.

"Для мене це взагалі загадкові історії, тому що ми повинні правильно розставляти акценти. Це внутрішня дискусія в США, тому що у них досить конкурентний Порядок денний і зараз вони готують для себе стартові позиції виборної кампанії. Вони зовнішньо-політичні пріоритети підвісили на внутрішній порядок денний, тобто міграційний Порядок денний", - розповів він..

Подоляк вважає, що це нонсенс і 61 мільярд доларів допомоги Україні - це "інвестиція в те, щоб тебе вважали глобальним лідером".

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