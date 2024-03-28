Коваленко зауважив, що ці чутки посилюються на фоні заяв деяких політиків про необхідність перемовин.

Росіяни застосовують тактику "пропаганди страху", аби залякати українців - тому поширюють чутки про нові наступи та погрожують масовими обстрілами. Про це в ефірі проекту "Тема з Мосейчук" розповів керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"Росія здійснює так звану "пропаганду страху". Постійно чутки про наступ з півночі, постійні чутки про 350 тисяч військових, які підуть на Харків, заяви Соловйова про обстріл Києва, Харкова - це стратегія налякати, в тому числі, українців", - розповів він.

Експерт зауважив, що ці чутки посилюються на фоні заяв деяких політиків про необхідність перемовин.

"Це спроба підвищити відсоток всередині України людей, які будуть згодні під цим страхом на мир за будь-яку ціну", - пояснив Коваленко.

Фейки про новий наступ на Харків

Російське видання "Медуза" з посиланням на джерела у російській владі поширило інформацію про те, що Володимир Путін ставить перед собою мету захопити Харків та поступово закінчити війну.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що інформація про можливий наступ на Харків – це інформаційно-психологічні спецоперації, спрямовані на те, щоб посіяти паніку серед містян та відволікти увагу Збройних сил України.

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