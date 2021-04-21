Російський президент Володимир Путін пригрозив країнам, які спробують перетнути «червону лінію» Росії.
Про це йшлося під час щорічного звернення до Ради Федерації 21 квітня.
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При цьому реакцію Кремля він називає «стриманою» і «без іронії скромною», і що Росію, мовляв, «чіпляють то тут, то там – без жодних причин».
Путін стверджує, що Росія не хоче спалювати мости, і пригрозив тим, хто хоче їх «зірвати», «асиметричною та швидкою» відповіддю. Кремль же здатен, уточнює російський президент, ухвалити будь-яке рішення.
«Організація будь-яких провокацій, що загрожують корінним інтересам нашої безпеки, пошкодують про вчинене так, як давно вже про ніщо не шкодували. При цьому у нас, я просто змушений це сказати, вистачить терпіння, відповідальності, професіоналізму, впевненості у собі та своїй правоті, і здорового глузду при ухваленні будь-якого рішення», – заявив Путін.
Глава Кремля згадав про «червону лінію», межі якої встановлюватиме сама Москва.
«Але сподіваюся, нікому в голову не прийде думка перейти щодо Росії так звану «червону лінію», а де вона буде проходити – це ми будемо визначати у кожному конкретному випадку самі», – додав він.
Стягування військ РФ до кордону України
- 30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці України.
- У Пентагоні заявляли, що їм відомо про пересування російських військ на кордоні з Україною, це питання США обговорюють з союзниками по НАТО.
- 1 квітня Кремль прокоментував зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України, заявивши, що це не повинно нікого турбувати.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається тиснути на Україну шляхом посилення військ на кордоні. При цьому він запевнив, що Україна готова до будь-яких провокацій і продовжує відстоювати на переговорах позицію запровадження більш ефективного режиму припинення вогню на Донбасі.
- За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Росія може спробувати просунути свої війська углиб території України, а також готується провокувати Україну на воєнну відповідь.
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