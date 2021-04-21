Межі «червоної лінії» встановлюватиме Кремль «у кожному конкретному випадку».

Російський президент Володимир Путін пригрозив країнам, які спробують перетнути «червону лінію» Росії.

Про це йшлося під час щорічного звернення до Ради Федерації 21 квітня.

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При цьому реакцію Кремля він називає «стриманою» і «без іронії скромною», і що Росію, мовляв, «чіпляють то тут, то там – без жодних причин».

Путін стверджує, що Росія не хоче спалювати мости, і пригрозив тим, хто хоче їх «зірвати», «асиметричною та швидкою» відповіддю. Кремль же здатен, уточнює російський президент, ухвалити будь-яке рішення.

«Організація будь-яких провокацій, що загрожують корінним інтересам нашої безпеки, пошкодують про вчинене так, як давно вже про ніщо не шкодували. При цьому у нас, я просто змушений це сказати, вистачить терпіння, відповідальності, професіоналізму, впевненості у собі та своїй правоті, і здорового глузду при ухваленні будь-якого рішення», – заявив Путін.

Глава Кремля згадав про «червону лінію», межі якої встановлюватиме сама Москва.

«Але сподіваюся, нікому в голову не прийде думка перейти щодо Росії так звану «червону лінію», а де вона буде проходити – це ми будемо визначати у кожному конкретному випадку самі», – додав він.

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Автор: Яна Ставська