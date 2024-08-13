'Путін розлючений': в The Times розкрили, як операція в Курську змінить хід війни

Курська кампанія впливає на конфлікт як з військової, так і з моральної точки зору, кажуть журналісти.

Зухвалий план України щодо вторгнення в Росію застав Москву зненацька. Українські воїни впевнено рухаються вперед, публікуючи кадри із захоплених населених пунктів у глибокому тилу Курської області.

Як йдеться у матеріалі The Times, українці беруть під контроль все більше наседених пунктів. Київські генерали все більше впевнені в тому, що їх зухвалий план спрацював.

"Україна застала Росію зненацька своєї вилазкою через кордон - і, судячи з відео з усміхненими військовими, вони розважаються. Проте через понад тиждень після початку операції незрозуміло, які кінцеві амбіції України", - пише видання. Відео дня

Найближчими днями президент України Володимир Зеленський може вирішити консолідувати свої здобутки та захистити захоплену Україною ділянку російської землі. Або він може вибрати відступ і атакувати в іншому місці. Чому ж Україна вирішила вторгнутися в Росію і чого сподівається досягти Зеленський?

Підвищення морального духу

Цього року Україна жахливо постраждала. Минулого місяця російська ракета влучила в дитячу онколікарню "Охматдит". Відключення електроенергії в містах стали регулярними, а руйнування найбільшої електростанції Києва в квітні свідчить про те, що попереду холодна та похмура зима. На передовій на Донбасі українські солдати поступаються перед вогневою потужністю Росії, а Харків звик до атак плануючими бомбами.

Але після місяців невдач міні-вторгнення до Росії дало українцям моральний поштовх. Відео українських солдатів, які перетинають кордон з Росією, підняли моральний дух після двох з половиною років виснажливої ​​війни.

"Ця атака відповідає наративу про те, що українці тримали оборону протягом шести місяців. Це показує, що вони все ще можуть проводити операції, які застають Росію зненацька", – сказав Метью Севілл, директор з військових наук Королівського інституту об’єднаних збройних сил (Rusi).

Крім того, що Зеленський посилає меседж своєму народу та партнерам. Німеччина відхиляла запити щодо ракет далекого радіусу дії Taurus, а США вступають у останні місяці перед виборами, тож майбутнє допомоги України залишається туманним.

"Він сигналізує Європі та США: "Ми переможці, підтримайте нас". Якби у нас було більше зброї, ми могли б робити більше таких атак", - сказав Севілл.

Атакуючи американською бронетехнікою Stryker і німецькою Marder, Україна нормалізує використання західної зброї на території Росії.

Важелі для переговорів

Кандидат у президенти США Дональд Трамп пообіцяв укласти угоду про припинення бойових дій протягом 24 годин після вступу на посаду, якщо переможе на президентських виборах у листопаді.

Зеленський дав зрозуміти, що хоче вигнати Росію з усієї території України. Однак, якщо Трамп переможе на виборах, то зажадає мирних переговорів, український президент може мати невеликий вибір, окрім як погодитися.

Окупація 140 квадратних кілометрів території Росії посилює переговорну позицію Зеленського. Україна може спробувати захопити АЕС у Курську як розмінну монету для обміну з окупованою Росією АЕС у Запоріжжі.

"Росія вважає себе великою державою. Але великі держави не втрачають території. Якщо ви втрачаєте територію, ви не є великою державою", – вважає науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень України Микола Бєлєсков.

Виклик для України полягає в тому, що утримання території в Курській області може виявитися дорогим, оскільки Росія поспішає з підкріпленнями. Кошмаром для Києва було б, якби її елітні війська потрапили там в оточення.

"Я сподіваюся, що вони не спробують утриматися. Тому що тоді їх би розбили, і це була б піррова перемога", – сказав Джон Форман, колишній британський військовий аташе в Москві.

На тлі неперевірених повідомлень про те, що українські військові риють укріплення в Курську, деякі військові аналітики сумніваються в логіці розширення лінії фронту.

"Все, що подовжує лінію фронту і розріджує сили, не грає на користь українських сил", – додав Севілл.

Відвернути російські війська

Росія неухильно просувається до Покровська, гарнізону Донецька, у битві, за який з тривогою спостерігають союзники України. Щоб пом’якшити тиск на Покровськ, головком Олександр Сирський, можливо, зробив ставку на те, що асиметрична атака на слабо захищену ділянку кордону може змусити Росію передислокувати свої війська.

"Росіяни повзуть вперед на Донбасі. Для українців це дуже похмуро. Але є невеликі ознаки того, що швидкість атак сповільнилася в останні дні", – повідомило джерело в міноборони Британії.

З'являється все більше доказів того, що досвідчені українські війська очолюють вторгнення в Росію. Враховуючи схему попередніх рейдів на територію РФ, які були короткими та з легким озброєнням, Путін, можливо, припустив, що вторгнення було трюком, спрямованим на відведення військ з Донбасу.

Проте українські генерали не відвели свої війська і закріпили свої здобутки, а не продовжили бліцкриг у напрямку міста Курськ. Можливо, Путіну доведеться відволікти власні загартовані війська з Донбасу, щоб вибити їх.

"Щоб диверсія спрацювала, нам потрібно залишитися там і консолідуватися. Нам потрібно зробити це помітним, більш обґрунтованим. Це ще одна причина, чому ми не просуваємось так швидко", – сказав Бєлєсков.

Новий стиль ведення війни

За допомогою серії спритних контратак Україна так само відбивалася від незграбних колон російської важкої бронетехніки протягом першого року вторгнення.

Відтоді війна зайшла в глухий кут, і маневр був обмежений, на користь російської армії, яка зазнала понад півмільйона втрат і все ще може просуватися.

"Україні ні в якому разі не варто лізти в вільний бій з Росією, тому що вона програє. Українці повинні застосувати кращу тактику та моральний дух, щоб компенсувати чисельну перевагу", - сказав Форман.

Україна вперше після харківського контрнаступу восени 2022 року застала Росію зненацька. Вторгнення під Курськ могло б стати шаблоном для нового стилю війни, такого, який більше сприятиме Україні, ніж жахливі втрати останніх шести місяців на Донбасі.

"Йдеться про ініціативу. Росіяни зробили величезну помилку, вважаючи, що нічого не станеться. Вони прорахувалися. Ви читали неприємний сюрприз на обличчі Путіна минулого тижня. Він точно не задоволений. Він розлючений", - сказав Бєлєсков.

Бої в Курській області

Як відомо, бої на території Росії точаться з 6 серпня. Україна ніяк не коментувала ситуацію до вчорашнього дня, коли головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про взяття під контроль близько 1000 квадратних кілометрів території РФ, а президент Зеленський заявив про намір захистити прикордоння від російських ударів та атак.

Український військових на умовах анонімності сказав журналістам, що Сили оборони просунулися вглиб території окупантів на відстань до 30 кілометрів по прямій. Офіційно деталі просувань та місцезнаходження військових не розголошують.

Вас також можуть зацікавити новини: