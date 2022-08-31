Але головне, вважає журналіст, полягає в тому, що що тепер "носіями перемоги" є не "кадирівці".

Президент РФ Путін вибрав собі нового "улюбленця" - главу Росгвардіі Віктора Золотова. А міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу тепер "плаче осторонь", адже він перестав бути "фаворитом" диктатора.

Про це у своєму новому відео розповів журналіст Роман Цимбалюк.

На його думку, тепер головним генералом і "улюбленцем" Путіна буде не Шойгу, а Золотов. Останній вже виступив перед диктатором з доповіддю. У ній він розповів про роль Росгвардії в повномасштабному вторгненні РФ в Україну. За словами Цимбалюка, слова Золотова багато про що говорять.

Відео дня:

"З цієї доповіді випливає, що тепер навіть не "кадирівці" є головними "підносителями перемоги" Путіну", - зазначив журналіст.

Цимбалюк нагадав про те, як росгвардійців "тепло зустріли" в Україні, коли ті опинилися під Харковом. За словами журналіста, російських військових на нашій землі чекає тільки смерть.

Цікаво те, що Золотов, як зазначив Цимбалюк, "зловив зірку". А сам Путін не помічає протиріч у "переможних" заявах глави Росгвардії. Але найголовніше, зазначив журналіст, полягає в тому, що тепер "носіями" перемоги є не "кадирівці".

Золотов, як заявив Цимбалюк, є "кремлівським старцем" і він навряд чи зможе підняти шанси Росгвардії на виживання. У своїй доповіді, до речі, він зовсім не говорив про Шойгу. Це означає, що міністра оборони просто "викреслили" і тепер він "плаче десь осторонь", резюмував журналіст.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що розвідка Британії розповіла про насмішки, які тепер доводиться терпіти Шойгу. Офіцери над ним потішаються, адже той продемонстрував неефективне керівництво.

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