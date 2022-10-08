Піонтковський зазначив, що є кілька факторів, які говорять про те, що Путін не готовий використовувати ядерну зброю.

Загроза з боку Росії використовувати ядерну зброю - це блеф.

Таку думку в інтерв'ю УНІАН озвучив російський публіцист Андрій Піонтковський.

"Мені ці розмови про ядерну зброю вже набридли. Тим більше, що це блеф недавнього ювіляра. Я на ці теми говорю вже кілька місяців. Моя точка зору завжди була, що ймовірність використання Путіним тактичної ядерної зброї в Україні вкрай мала", - заявив публіцист.

Піонтковський зазначив, що є кілька факторів, які говорять про те, що Путін не готовий використовувати ядерну зброю.

"У мене є три аргументи на підтримку цієї точки зору, і після подій останніх днів, включаючи заяви Байдена, Саллівана, Блінкена, а також відповідної заяви з Москви, моя впевненість у тому, що це малоймовірно, тільки посилюється. Перше: цей удар не має ніякого військового значення. Це просто жахливий злочин. Припустимо, він знищить якесь українське місто. Загинуть десятки, може, сотні тисяч людей. І що, Україна перестане чинити опір? Захід перестане її підтримувати? Нічого подібного. Навпаки - реакція буде тільки зворотньою. Це безглуздо з військової точки зору. Ядерний удар не вирішує жодної військової проблеми для Росії", - заявив Піонтковський.

Він також зазначив, що за ядерним ударом неминуче буде покарання.

"Друге: дійсно за цим піде дуже серйозне покарання. Про це американські військові неодноразово попереджали своїх російських колег і голова Комітету начальників штабів ЗС США генерал Марк Міллі говорив про це з главою Генштабу РФ Валерієм Герасимовим, а Остін говорив про це з Шольцем. Байден минулого тижня тричі сказав:" Putin - don't, don't, don't", - зазначив Піонтковський.

"Щоб ніяких не було вже сумнівів. Коли Путін під час своєї шаленої ескалації з 19 вересня, коли він оголосив мобілізацію, анексію, підірвав трубопроводи та знову почав погрожувати ядерною зброєю, американці в неділю, 2 жовтня, спеціально випустили Саллівана і Блінкена. Ми звикли, що ці люди показувють дещо розбіжну точку зору в американській адміністрації. Остін і Блінкен-це вірні друзі України. Остін 25 червня повторив, що мета США в цій війні, це перемога України, повне відновлення її територіальної цілісності та ослаблення Росії до такої міри, щоб вона ніколи не змогла повторити подібну агресію. Ось це він повторює весь час", - заявив Піонтковський.

Він також нагадав, що при кожному пакеті допомоги Салліван намагається частково скоротити цю допомогу.

"Наступного дня виступає Салліван і уточнює, що мета США – не допустити поразки України. Ця різниця не просто стилістична. Вона має практичне значення. При кожному пакеті допомоги Салліван намагається або частково скоротити цю допомогу, або виключити якусь критичну частину. Іноді йому вдається. Всім набридла вже дискусія, передадуть вони чи ні ракети ATACMS для HIMARS дальністю 300 км. всередині адміністрації Байдена є боротьба", - заявив Піонтковський.

За його словами, Байден спеціально випустив обох, і Саллівана і Блінкена, щоб донести абсолютно ясний меседж для Кремля.

"Щоб в Кремлі не було ніяких сумнівів з приводу відповіді на використання ядерної зброї, Байден спеціально випустив обох, і Саллівана і Блінкена, щоб донести абсолютно ясний меседж для Кремля... Салліван обіцяв Росії в разі ядерного удару по Україні катастрофічні наслідки, а Блінкен – жахливі. Це були постановочні інтерв'ю. Кореспондент запитував, чи є в адміністрації точні плани та протоколи. Вони відповіли: "Так є. Ми повідомили про це нашим російським колегам, і їм це добре відомо", - заявив Піонтковський.

Війна в Україні та загроза ядерного удару:

Російські загарбники 23-27 вересня провели на окупованих частинах чотирьох областей України псевдореферендуми та оголосили про їхню анексію.

Перед цим глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що на ці території буде поширюватися ядерна доктрина РФ.

А наприкінці вересня Путін заявив, що використовує всі наявні засоби у разі появи загрози територіальній цілісності РФ.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ядерні погрози Путіна не зупинять НАТО від підтримки України у звільненні її територій.

6 жовтня 2022 року президент України Володимир Зеленський заявив, що Володимиру Путіну не вдасться зберегти своє життя, якщо Російська Федерація застосує ядерну зброю.

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