Кількість жертв цинічного нападу РФ сягнула трьох.

Померла ще одна постраждала під час ракетного обстрілу столиці 29 грудня 2022 року. Про це у п'ятницю, 6 січня, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

40-річна жінка перебувала в лікарні у важкому стані. Це – третя жертва варварської атаки росіян напередодні Нового року.

Ракетна атака РФ по Україні 29 грудня

Вранці 29 грудня Росія здійснила черговий масований залп ракетами наземного, повітряного та морського базування з цивільної інфраструктури України.

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У Генеральному штабі Збройних Сил України розповіли, що українська ППО знищила 54 ракети із понад 69, випущених загарбниками.

Над столицею силам протиповітряної оборони вдалося збити 16 російських ракет. Уламки збитих ракет пошкодили три приватні будинки. Того дня Київ був знеструмлений на 40%.

У ніч з 29 на 30 грудня ворог атакував Україну 16 дронами-камікадзе, всі вони були знищені силами ППО. На Київ летіли сім "Шахедів".

31 грудня російська армія завдала декілька хвиль ракетних ударів по різних містах України. Сили оборони збили 12 з понад 20 крилатих російських ракет. Російські ракети влучили у цивільні об'єкти у Києві, Хмельницькому, Миколаєві та Запоріжжі.

Внаслідок атаки у Солом'янському районі Києва уламки ракети влучили у приватний будинок. У Печерському районі пошкоджено готель і повилітали шибки у "Палаці Україна". У Святошинському районі уламки ракети впали на стадіон "Темп". Також, за даними мера Віталія Кличка, у Києві внаслідок обстрілу пошкоджено три школи і дитсадок.

Повідомлялось про загибель однієї людини, ще 22 постраждали. 15 постраждалих госпіталізували в медзаклади Києва. Семеро отримали допомогу медиків на місці.

2 січня помер 46-річний чоловік, який постраждав внаслідок російської атаки на столицю 31 грудня.

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