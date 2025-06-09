Reuters: Росія просувається до Дніпропетровщини, поки переговори затягуються

Україна переконує, що окупанти намагаються прорватися до адмінмежі Дніпропетровщини, але ситуація контрольована.

На тлі активних бойових дій і зірваних мирних переговорів, Росія повідомила про просування своїх військ до околиць Дніпропетровської області. Водночас мирні переговори, схоже, у підвішеному стані, пише Reuters.

Як стверджує Міноборони РФ, підрозділи 90-ї танкової дивізії вийшли на західні межі Донецької області та ведуть наступ у напрямку Дніпропетровщини. Українська сторона підтверджує спроби прориву, але запевняє, що тримає оборону.

"Ворог не полишає своїх намірів увійти до Дніпропетровської області. Наші воїни мужньо та професійно утримують свою ділянку фронту", — заявили Сили оборони України.

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Київ також фіксує російський наступ на Костянтинівку — важливий логістичний вузол української армії. За словами речника ЗСУ Дмитра Запорожця, росіяни намагаються створити плацдарм для подальшого наступу.

Попри заклики до мирних перемовин, Москва продовжує військовий тиск, а Київ завдає ударів по ворожих цілях — серед них флот стратегічних бомбардувальників та інфраструктура. США вважають, що відповідь Путіна за ці атаки ще не настала, але може бути "багатостороннім ударом".

На цьому тлі розгорівся новий конфлікт довкола тіл загиблих. Росія звинувачує Україну в затягуванні процесу повернення тіл понад 12 000 військовослужбовців. Російське телебачення навіть показало рефрижератори з тілами на дорозі в Брянській області. Україна ці звинувачення спростовує.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв тим часом заявив, що якщо Київ не визнає "реалій на фронті", війська Росії просуватимуться далі. Паралельно Путін звинуватив Україну в небажанні миру після вибуху в Брянську, який трапився напередодні переговорів у Стамбулі і забрав життя щонайменше семи осіб.

Москва вимагає від Києва офіційного визнання анексованих територій — Криму та ще чотирьох областей. За проукраїнською картою DeepState станом на 7 червня, Росія контролює 18,8% території України.

Зеленський закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги найближчими днями. За словами джерел Reuters у США, Вашингтон очікує масштабну відповідь Москви за українські атаки на її стратегічні об’єкти.

Прорив у Дніпропетровській області - що відомо

Як повідомляє Інститут вивчення війни теж зазначають, що немає жодних підтверджень російським заявам, що окупанти нібито перетнули кордон і ведуть наступальні операції в Дніпропетровській області.

Натомість у "Хортиці" заявили, що російських загарбників немає біля адміністративної межі Донецької і Дніпропетровської областей. Окупанти знову поширюють інформаційні вкиди.

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