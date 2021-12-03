За словами Резнікова, триває перевірка стану виконання робіт на військових складах.

Міністр оборони Олексій Резніков пообіцяв, що його підлеглі, які нажилися на зловживаннях під час будівництва та модернізації військових складів, "підуть у тюрму".

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони заявив на Годині запитань до уряду у Верховній Раді.

Стосовно військових складів, зокрема пожеж, які призвели до втрати деяких з них в попередні роки, Резніков зазначив: "Тут є дві складові. Перевірка, чому це сталося, і цим займається ДБР та інші правоохоронці. Але є ще і будівництва нових складів або трансформація (наявних – УНІАН). Є деякі сумнівні контракти, за якими не завершено роботи. Є кримінальні справи. Ми зараз з правоохоронцями перевіряємо стан виконання робіт. Але я гарантую, що ці склади ми добудуємо, а винуватці, які вкрали гроші – підуть у тюрму".

Також міністр додав, що цьому сприяють журналісти-розслідувачі.

Читайте такожРезніков назвав умови застосування військовими "Джавелінів" на Донбасі"Не остання роль у цьому засобів масової інформації. Я спілкувався з деякими журналістами-розслідувачами і, я думаю, невдовзі ми почуємо правду", - заявив Резніков.

Раніше повідомлялося, що бойовика "ДНР", який у 2014 році ліквідовував поранених у бою українських військових, засудили до 6 років в’язниці.

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Автор: Дмитро Хилюк