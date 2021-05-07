За даними справи, підозрювані допустили розташування військового об'єкту безпосередньо біля населеного пункту.

Слідчі Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо вибухів на військових складах поблизу міста Сватового Луганської області у 2015 році.

Як повідомляє прес-служба ДБР, через недбале ставлення до військової служби двох командирів реактивних артилерійських батарей загинуло троє осіб та заподіяно шкоди на суму понад 15 млн грн.

Читайте такожІсторія вибухів: в Україні горіли чотири військові склади (відео)"У 2015 році підозрювані, грубо порушивши вимоги керівних документів, допустили розташування військового об'єкту - польового артилерійського складу - безпосередньо біля населеного пункту, міста Сватового Луганської області. У разі доведення вини підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до семи років", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 29 жовтня 2015 року на зазначеному складі, де зберігалося близько 3 тис. тонн боєприпасів, виникла пожежа "через диверсію невстановлених осіб". Влученням здетонованих боєприпасів частина неналежно розташованої військової техніки була знищена, а як наслідок - зірвані заходи із забезпечення постійної бойової готовності підпорядкованих підрозділів.

Вибухи військових складів у Сватовому: що відомо

29 жовтня 2015 року у Сватовому Луганської області виникла пожежа на польових складах сил АТО, де зберігалося близько 3 тис. тонн боєприпасів.

Внаслідок вибухів боєприпасів загинули троє військовослужбовців та цивільна людина, була знищена техніка, а також проводилася евакуація місцевих жителів.

У лютому 2021 року Державне бюро розслідування повідомило перші підозри у справі - двом військовослужбовцям ЗСУ за невжиття заходів зі збереження ввіреного їм військового майна.

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Автор: Дмитро Хилюк