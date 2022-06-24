Чиновник також прокоментував відхід українських сил з Сєвєродонецька.

Росія намагається перешкодити поставкам зброї великої дальності в Україну, але поки не змогла домогтися успіху.

Про це повідомляє CNBC з посиланням на високопоставленого американського чиновника.

"Росія намагається, але не може націлитися на західну зброю, що надходить в Україну, включаючи системи більшої дальності, які, як сподівається Київ, будуть мати вирішальне значення на полі бою", - йдеться в повідомленні.

Чиновник також прокоментував значення просування Росії в Україні і сказав, що відхід українських сил з Сєвєродонецька дозволить їм зайняти кращу оборонну позицію.

"Переводячи українські Збройні сили з Сєвєродонецька, вони ставлять себе в положення, в якому вони можуть краще захищатися", — сказав чиновник на умовах анонімності.

Нагадаємо, в Білому домі оцінили ймовірність нових поставок РСЗВ HIMARS для України. Він також підкреслив, що оборонні поставки прибувають в Україну з рекордною швидкістю.

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