Також цього року РФ перекидала на Донбас танки, реактивні системи залпового вогню, спеціальну техніку.

Російська Федерація перекинула на окуповані нею окремі райони Донецької і Луганської областей понад тисячу тонн боєприпасів і десятки тисяч тонн пального.

Про це повідомляє українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі у соціальній мережі Facebook за підсумками сьогоднішніх консультацій ТКГ в режимі відеоконференції.

"Не припиняється логістична підтримка окупаційних адміністрацій. На початку цього року, за оціночними даними на тимчасово непідконтрольні уряду території в Донецькій та Луганській областях переміщено десятки тисяч тонн пального, понад тисячу тонн боєприпасів, десятки автомобілів, танки, реактивні системи залпового вогню, спеціальна техніка", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, це постійно фіксується спостерігачами Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, навіть попри блокування її з боку російських збройних формувань.

Читайте такожУ Bellingcat заявили, що РФ поверне окупований Донбас Україні: названо причинуПри цьому українська делегація вважає неприйнятним постійні порушення свободи пересування СММ ОБСЄ на тимчасово не підконтрольних уряду України територіях.

"Звертаємо увагу, що у підтриманому Росією рішенні Постійної ради ОБСЄ № 1117 чітко зазначено, що СММ матиме безпечний та надійний доступ по всій Україні. Доступ до всієї території України є критично важливим для забезпечення ефективного моніторингу та інформування щодо ситуації з безпекою, а також виконання інших передбачених мандатом завдань. Загальновідомим є факт, що 90% порушень свободи пересування патрулів СММ фіксується на непідконтрольній території", - сказано у повідомленні.

У зв'язку з цим українська делегація засуджує зазначені порушення та вимагає забезпечити свободу пересування патрулів СММ у суворій відповідності до мандату СММ.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада Головне управління розвідки Міноборони України інформувало, що російські окупаційні війська проводять масштабні навчання в ОРДЛО.

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Автор: Віталій Саєнко