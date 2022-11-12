З чим пов'язане таке рішення, не уточнюється.

Росія заборонила суднам, які були завантажені за межами держави-агресора, проходити через Керченську протоку в Азовське море. Причина такого рішення не вказана.

Як повідомили в Головному управлінні з морських справ при Міністерстві транспорту та інфраструктури Туреччини: "Згідно з офіційним повідомленням, яке ми отримали від морської адміністрації Російської Федерації, прохід суден, завантажених за межами території Російської Федерації, на північ через Керченську протоку, яка забезпечує прохід в Азовське море, заборонений".

Раніше аналітики відзначали, що після звільнення Херсона у ЗСУ з'являється нова зона ураження боєприпасами для HIMARS. Сюди входять Перекопський перешийок в Криму і весь Таврійський степ на північ від півострова. Можливо, в РФ готуються до подальшого просування українських захисників і ведення бойових дій, в тому числі в акваторіях Азовського моря.

Відео дня

Звільнення Херсона: основна інформація

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу та командувач окупаційним військом в Україні Сергій Суровікін 9 листопада заявили про початок відведення військ з правого берега Дніпра на лівий в Херсонській області. Причиною такого рішення були названі складності з постачанням.

У вечірньому зверненні 11 листопада президент України Володимир Зеленський підтвердии звільнення Херсона. Він також натякнув, що в майбутньому українські прапори з'являться і в Криму.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, рашисти тікали з правого берега Дніпра під впливом ЗСУ. Це ніяк не "акт доброї волі".

Під час відступу окупанти підривали власні танки. Окремі підрозділи ворога вже почали окопуватися на східному березі річки.

Британська розвідка назвала втечу рашистів з Херсона підтвердженням проблем в російській армії. Аналітики також впевнені, що відхід почався задовго то того, як про нього офіційно оголосили.

Вас также могут заинтересовать новости: