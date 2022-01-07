Міноборони РФ підтвердило перекидання військ РФ у Казахстан з трьох аеродромів у Росії.

Росія перекинула до Казахстану військових, які у 2014 році брали участь у спецоперації з захоплення Криму.

Про це йдеться у матеріалі Inform Napalm.

Йдеться про перекинуті війська 98-ї десантної дивізії (в/ч 65451), військовослужбовці якої з 217-го парашутно-десантного полку були помічені в Україні (в/ч 71211), а також про 45 ОБрСпН (в/ч 28337).

У 2014 році 45-й окремий полк ВДВ був розгорнутий у бригаду з метою спільного збільшення чисельності повітряно-десантних військ РФ.

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Російські десантники вантажать "штатну" техніку та озброєння. Військові РФ у Казахстані вже приступили до виконання "завдань", вони забезпечують прийом і розгортання основних сил контингенту.

Своєю чергою, Вашингтон має питання щодо введення військ ОДКБ в "миротворчих цілях" у країну.

Протести в Казахстані: що відомо

У Казахстані з 2 січня проходять акції протесту. Люди вийшли на вулиці міст через підвищення цін на скраплений газ. Громадяни вимагають відставки президента, уряду і виступають проти корупції. Під час акцій правоохоронці застосовують силу до протестувальників, затримано сотні людей.

У зв'язку з акціями протесту президент країни Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду. Тимчасове виконання обов'язків прем'єр-міністра він вирішив передати Аліхану Смаїлову.

Нурсултан Назарбаєв залишив посаду голови Ради безпеки Казахстану. Раду Безпеки очолив Токаєв.

Президент Казахстану звернувся за допомогою до глав держав Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Війська РФ, Вірменії, Білорусі, Киргизстану і Таджикистану направлені в Казахстан на обмежений проміжок часу для"стабілізації та нормалізації обстановки".

МЗС України через акції протесту радить українцям утриматися від відвідування Казахстану.