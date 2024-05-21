Бази в Росії мають бути законними цілями, наголосила екс-заступник держсекретаря США з політичних питань.

Триває повномасштабна війна в Україні, і РФ явно загострила протистояння, здійснивши новий наступ у Харківській області.

Російські удари по Харкову стали сигналом, що США настав час допомагати українській армії завдавати удари по базах російських загарбників у Росії, такою думкою поділилася колишній заступник держсекретаря Штатів з політичних питань Вікторія Нуланд під час інтерв'ю ABC News.

"Я думаю, що час для цього настав, тому що Росія явно загострила цю війну, включно з, як ви сказали, на самому початку, нападом на друге місто Росії, Харків, яке не перебуває на лінії фронту, і спробою знищити його без необхідності ставити чоботи на землю", - заявила вона.

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За словами Нуланд, тому вона вважає, що "настав час надати українцям більше допомоги в завданні ударів по цих базах всередині Росії". Екс-заступник держсекретаря наголосила, що бази в РФ мають бути законними цілями.

Допомога українцям від США в центрі уваги - що потрібно знати

Влада США вже виділила десятки мільярдів доларів на допомогу Україні, зокрема американці надали українцям різне озброєння, зокрема, далекобійні ракетні ATACMS.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун сказав, що наші воїни можуть застосовувати американське озброєння на українській території, у тому числі й у поки що підконтрольному росіянам Криму.

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