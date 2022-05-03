Пошкоджень зазнали шкільний заклад та 12 будинків.

Сьогодні, 3 травня, російські окупанти здійснили артобстріл селища Залізничне у Запорізькій області. В результаті обстрілу загинули дві людини.

Про це у Facebook повідомляє прес-служба Запорізької обласної державної адміністрації.

Як повідомляється, російські загарбники розтрощили місцевий шкільний заклад. Ракетним обстрілом пошкоджено будівлю приміщення, дах та вікна.

Окрім того, також пошкоджень зазнали 12 будинків.

"Внаслідок обстрілів від отриманих осколкових поранень загинуло двоє людей", - повідомили в ОДА.

Як зазначається, за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

Нагадаємо, біля Гуляйполя тривають важкі бої, у ході яких російські окупанти зазнають втрат. Разом з тим на тимчасово окупованих територіях Запорізької області в містах та селах активно продовжує розвиватися рух опору.

Вас також можуть зацікавити новини: