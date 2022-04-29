Ворог намагається нагнітати панічні настрої в регіоні.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України РФ посилила підрозділ інформаційно-психологічних операцій в Одеській області.

Про це повідомив спікер Одеської Військової адміністрації Сергій Братчук.

Підрозділ було посилено для масового вкидання фейків до 9 травня. Ворог намагається нагнітати панічні настрої в регіоні.

"Росіяни знову брешуть, закидають нас фейками та намагаються створити інформаційні панічні настрої напередодні 2 і 9 травня, які вони чомусь вважають сакральними", — зазначив Братчук.

За його словами, окупанти посилюють морську та повітряну розвідку за допомогою безпілотників Орлан-10, щоб розвідати ситуацію навколо інфраструктурних об'єктів Одеси та області.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

26 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що ЗСУ почали переводити на озброєння НАТО і стандарти Альянсу.

Вас також можуть зацікавити новини:

Росія намагається засекретити інформацію про фінансовий стан справ у країні - WSJ

РФ може втратити 6 мільярдів доларів через торговельне ембарго з Україною - Опендатабот

У Росії визнали, що в найближчі роки "жити буде дуже складно"