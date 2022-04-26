Масхадов підкреслив, що йому відомо лише про кілька сотень бойовиків, які були відправлені в Україну.

На момент початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну під Києвом не могло бути такої кількості бойовиків, про яку заявляла російська пропаганда.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив син екс-президента Ічкерії Анзор Масхадов.

"Якщо кадирівці заявляли про десять тисяч, то вони можуть заявляти, що завгодно, я їм не вірю. Якщо у влади України є така цифра, я повірю. Але я не думаю, що Кадиров дозволить собі відправити стільки своїх піхотинців", - зазначив Масхадов.

Він також підкреслив, що йому відомо лише про кілька сотень бойовиків, які були відправлені в Україну.

"За моїми підрахунками, є пару сотень (бойовиків - ред.), які беруть участь у цій війні. Наскільки я знаю, вони не з елітних частин. Знаю про випадки, коли (жителів Чечні – ред.) змушували їхати в Україну. Матері плакали, і не могли зупинити синів, щоб вони не поїхали. Хтось їде під тиском, хтось бере гроші",-зазначив Масхадов.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

У перші дні вторгнення з'явилася інформація про те, що під Києвом стоять не менше 10 тисяч кадирівців, які чекають на сигнал до наступу на столицю.

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