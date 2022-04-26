На момент початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну під Києвом не могло бути такої кількості бойовиків, про яку заявляла російська пропаганда.
Про це в інтерв'ю УНІАН заявив син екс-президента Ічкерії Анзор Масхадов.
"Якщо кадирівці заявляли про десять тисяч, то вони можуть заявляти, що завгодно, я їм не вірю. Якщо у влади України є така цифра, я повірю. Але я не думаю, що Кадиров дозволить собі відправити стільки своїх піхотинців", - зазначив Масхадов.
Він також підкреслив, що йому відомо лише про кілька сотень бойовиків, які були відправлені в Україну.
"За моїми підрахунками, є пару сотень (бойовиків - ред.), які беруть участь у цій війні. Наскільки я знаю, вони не з елітних частин. Знаю про випадки, коли (жителів Чечні – ред.) змушували їхати в Україну. Матері плакали, і не могли зупинити синів, щоб вони не поїхали. Хтось їде під тиском, хтось бере гроші",-зазначив Масхадов.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
- У перші дні вторгнення з'явилася інформація про те, що під Києвом стоять не менше 10 тисяч кадирівців, які чекають на сигнал до наступу на столицю.
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