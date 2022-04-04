Також американська компанія з ліцензування іноземних лікарів ECFMG відмовляє росіянам в отриманні сертифікатів.

Російські вчені можуть втратити доступ до 97% наукової інформації.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"РФ чекає науково-інформаційна блокада. На території РФ незабаром буде припинено легальний доступ до найбільших повнотекстових колекцій статей видавництв Elsevier, Springer/Nature, IOP Publishers та інших, а також до реферативних баз даних Web of Science та Scopus", - написав він.

Також Федоров повідомив про те, що американська компанія з ліцензування іноземних лікарів ECFMG відмовляє росіянам в отриманні сертифікатів. Організація ECFMG заблокувала особисті кабінети тих росіян, які вже оплатили послуги та розпочали процес проходження сертифікації в американській ординатурі. Гроші в обліковому записі відображаються, однак скористатися ними не можна.

Крім того, компанія Wargaming, яка розробляє і видає відеоігри на ринку free-to-play MMO, відома розробкою World of Tanks, залишає Росію та Білорусь. З 31 березня компанія передала свій ігровий бізнес у росії та білорусі під місцеве управління Lesta Studio, яка більше не афілійована з Wargaming. Компанія також розпочала процес закриття своєї студії у Мінську.

Нагадаємо, раніше Мінцифри розповіли, як інтернет Ілона Маска Starlink допоможе українцям на війні. У відомстві наголосили, що не кожен українець зможе під'єднатися до StarLink-інтернету.

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