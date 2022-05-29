Окупанти цинічно виставляють на своїх сторінках у соціальних мережах пости про те, як вони гріються під сонцем на березі Азовського моря.

В окупованому Генічеську, що на Херсонщині, замопроголошена "влада" під дулами автоматів готується провести туристичний сезон.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Озброєні російські військовослужбовці вдерлися до приватних баз відпочинку "Білий Лебідь" та Arabatka.club в селі Генічеська Гірка на Арабатській Стрілці. Окупанти заборонили місцевим охоронцям впускати до баз людей, погрожуючи тим, що "вже найближчим часом ці території стануть російською власністю", – заявила омбудсмен.

За її словами, окупанти у військовій формі виставляють на своїх сторінках у соціальних мережах пости про те, як вони гріються під сонцем на березі Азовського моря.

"Арабатська Стрілка межує з окупованим Кримським півостровом, який використовується агресором як військова база для нападу на материкову частину України. Існує загроза, що випущені з Криму винищувачі, військові гелікоптери, ракети будуть наражати на небезпеку "відпочивальників", – додала вона.

Що відбувається на півдні України

Як відомо, міста та села Херсонщини живуть під контролем російських окупантів ще з перших днів масштабної війни. Рашисти стріляють на мітингах за Україну, намагаються ввести рублі і влаштовують максимальну зачистку від усіх активістів.

За інформацією американського Інституту вивчення війни (ISW), росіяни готуються до захоплення решти Херсонської області та просування до Запоріжжя. Як пише українська розвідка, загарбники будують третю лінію оборони на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.

28 травня, як повідомляли в Генштабі, ЗСУ пішли у контрнаступ на півдні: окупанти зазнали суттєвих втрат та зайняли оборону.

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