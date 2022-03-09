Громадян просять пересуватися тільки пішки і брати з собою лише необхідні речі.

О 5:30 ранку 9 березня Україна отримала повідомлення від РФ щодо погодження раніше запропонованих нами маршрутів, зокрема з Бучі, Ірпеня та Маріуполя.

Про це під час брифінгу заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, росіяни також направили відповідний лист із погодженням до Червоного хреста. Це ж зробила українська сторона.

"Військові погоджуються припинити вогонь з 9:00 ранку до 21:00 поточного дня", - наголосила Верещук.

Водночас Верещук зауважила, що росіяни неодноразово порушували взяті на себе зобов’язання щодо "зелених коридорів" (Маріуполь – Запоріжжя, Волноваха – Покровськ).

Напрямки гуманітарних коридорів

З Ворзеля, Бородянки, Ірпеня та Бучі відкривається гуманітарний коридор до Києва, з Маріуполя до Запоріжжя, з Волновахи до Покровська, з Ізюму до Лозової та з Енергодару до Запоріжжя, уточнила міністр.

Наразі евакуацію підтвердила Бучанська міська рада. Мешканців Бучі та Ворзеля поінформували, що з 10:40-11:00 9 березня здійснюватиметься виїзд жінок та дітей автобусами до столичного залізничного вокзалу.

Місце збору у Бучі – біля будівлі міської ради, а у Ворзелі – у районі залізничної станції за адресою Курортна, 25.

Громадян просять пересуватися пішки і брати з собою тільки необхідні речі.

Окремо евакуацію здійснюватимуть з дитбудинку "Малятко" у Ворзелі, у якому зараз знаходиться 55 дітей і ще 26 осіб персоналу.

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