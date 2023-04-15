Артура Пашкуляка нагородили за виконання спецзавдання.

В суботу, 15 квітня, загиблий український герой-розвідник Артур Пашкуляк, який останні миті свого життя присвятив обороні Бахмута (Донецька область), отримав посмертну відзнаку.

Про це повідомило Головне управління розвідки МО України у своєму Telegram. Там нагадали, що український захисник, який воював на фронті за позивним "Махно", пішов на війну у березня 2022 року як доброволець. Пізніше, він як боєць ГУР МО стояв за суверенітет України на одному з найважчих напрямків фронту - у Бахмуті.

"Посмертно Артур Пашкуляк нагороджений відзнакою ГУР МО України за виконання спецзавдання. Приносимо щирі співчуття рідним героя!", - йдеться у публікації.

Загибель Артура Пашкуляк - що відомо

Нагадаємо, що про загибель українського розвідника Артура Пашкуляка одним з перших повідомив журналіст Віталій Глагола ввечері 2 квітня. Вже на наступний день цю сумну новину підтвердили.

Артур Пашкуляк відомий мукачівець, який мав авторитет як серед громади Закарпаття, так і безпосередньо на фронті. Побратимам він запам'ятався, як справедлива людина. Хоча, іноді, й міг "пригостити" різким слівцем.

За словами журналіста, його товариші згадували про бійця ГУР як про розвідника, який ніколи не полишав товаришів у біді.

Вас також можуть зацікавити новини: