Голова оборонного комітету парламенту Великобританії Тобіас Еллвуд не виключив, що низка країн-союзників РФ буде тиснути на Київ.

Голова оборонного комітету парламенту Великобританії Тобіас Еллвуд не виключає, що низка країн-друзів РФ зажадає від Києва "компромісів" про мир з Росією, якщо ситуація на фронті глобально не зміниться до почату сезону дощів.

Про це британській парламентар заявив в інтерв'ю Liga.net, коментуючи загальні настрої Заходу щодо результатів контрнаступу ЗСУ. За його словами, наразі партнери України не мають на думці якимось чином тиснути на Київ. Одна в цьому кейсі можуть бути свої виключення.

"Ніхто про це не говорить. Хіба що деякі російські друзі та Китай, можливо, схильні це підтримувати", - заявив Еллвуд.

Він вказав, що період, коли армія України зможе активно воювати, є дійсно обмеженим, з огляду на погіршення погодних умов. Водночас наразі Україна робить достатньо, щоб мати впевненість у підтримці партнерів. Це засвідчив саміт НАТО, де союзники Києва взяли на себе "величезні зобов’язання" щодо підтримки України, наголосив він.

Водночас він назвав 2024 рік вирішальним для України: багато що може змінитися на зовнішній політичній арені з огляду хоча б на осінні президентській вибори в США, де перемогу може здобути Трамп.

"Дональд Трамп може повернутися. Хто знає, куди це піде?", - вказав Еллвуд.

В цьому контексті він наголосив, що саме зараз важливо підтримати ЗСУ потрібною зброєю: передати України ракети HIMARS, Storm Shadow, артилерійській снаряди, літаки F-16 та іншу техніку, яка може збільшити спроможності української армії на фронті.

Експерт назвав вересень та жовтень вирішальними місяцями для ЗСУ

Нагадаємо, на думку військового експерта, полковника запасу Петра Черника, вересень та жовтень можуть стати переламним періодом для армії України. Він також звернув увагу на фактор мокрого грунту, який може сповільнити бойові дії на фронті.

Він зазначив, що наразі ЗСУ мають чітке завдання - встигнути реалізувати свої головні задуми в сезон, коли ґрунт ще сухий та дозволяє ефективно застосовувати танки та іншу техніку.

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