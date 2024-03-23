Завдяки українським воїнам було внесено серйозні поправки в плани супротивника щодо втілення масованих ракетних ударів, вважають у Силах оборони.

Повномасштабна війна в Україні проти РФ триває, і супротивник міг з кількох причин почати потужно бити по нашій енергетичній інфраструктурі навесні.

Плани противника "суттєво зруйнувало" знищення українськими воїнами кількох літаків дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50, розповіла керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі каналу "FreeДом".

"...знищення таких потужних повітряних розвідувальних пунктів, як літаки А-50, внесло серйозні поправки в плани втілення масованих ракетних ударів. Вони координували діяльність авіації та морських ракетоносіїв, могли збирати максимум розвідданих і розуміти напрямки зосередження зусиль таких атак", - поділилася думкою начальниця прес-центру.

Відео дня

За її словами, очевидно, що втручання в роботу ворожої авіації "суттєво зруйнувало їхній план". "Зараз, на момент переходу з опалювального сезону на звичайний, росіяни можуть сконцентрувати удари саме на тому, що відновлення роботи промисловості, сільського господарства теж суттєво зав'язано на енергетику, зокрема, й робота портової інфраструктури. Можуть бути в пріоритеті у ворога саме такі аспекти", - сказала Гуменюк.

Нагадаємо, українці вже ліквідували два російські літаки А-50, у тому числі один із них був знищений 23 лютого. За словами керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, у росіян тепер залишилося тільки шість таких бортів.

У центрі уваги зараз російсько-українська війна - новини, які варто знати

Росіяни 22 березня завдали масованого ракетного удару по українській території, зокрема, було атаковано енергетичні об'єкти. За словами міністерства енергетики Герман Галущенка, РФ здійснила наймасштабнішу атаку на українську енергосистему за останній час.

Зокрема, противники в Запоріжжі влучили в Дніпровську гідроелектростанцію, в обласному центрі внаслідок ворожого удару є жертви. Варто зазначити, що найбільша проблема з електрикою після російської атаки виникла в Харкові - там був блекаут.

Вас також можуть зацікавити новини: