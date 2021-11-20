Прем’єр-міністр заспокоїв, що українські військовослужбовці та наша розвідка стежать за ситуацією на українсько-російському кордоні.

Ситуація на кордоні України та Росії залишається напруженою через велике скупчення та переміщення військ РФ, проте наразі немає жодних ознак наступу.

Про це розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю "Радіо Свобода".

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За його словами, Росія проводить переміщення значної кількості військ біля кордону.

"Це підтверджують іноземні партнери та всі спеціальні служби. Ситуація напружена, але ознак наступу ми не бачимо", – заявив він.

Міністр переконаний, що українські військовослужбовці та наша розвідка стежать за ситуацією на українсько-російському кордоні. Збройні сили щодня передають відповідні дані представникам уряду.

"З точки зору можливих атак, то я хочу запевнити, що ЗСУ, українська розвідка працюють. Ми щодня отримуємо інформацію. Ми також в координації з нашими іноземними партнерами", - зазначив Шмигаль.

За словами глави уряду, ситуація на білорусько-литовському і білорусько-польському кордонах є напруженою, як ніколи.

"Міграційна криза, спричинена певними діями, ми ці дії розцінюємо як гібридну атаку, сформовану і спричинену Росією на білоруській території зокрема", - додав він.

Політик зазначив, що Російська Федерація вже протягом семи років веде важку війну на сході України, а Крим, частина території нашої країни, наразі тимчасово окупована РФ.

"І, звичайно, треба не забувати, що вже сьомий рік Україна веде важку війну на сході Україні, ми маємо тимчасово окупований Крим. Всі ці загрози зреалізувалися в Україні. Щодо активізації військових дій, то, звичайно, це вже питання наших військових, нашої розвідки. І ми ці питання контролюємо кожного дня", - наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, як писав УНІАН, розвідка США попередила партнерів країни про можливість військового вторгнення Росії до України, пригрозивши РФ важкими наслідками у разі збройної агресії.

Представники американського уряду мають намір запровадити жорсткий пакет санкцій проти РФ. Обмеження стосуватимуться російських політиків, проекту Північний потік-2, державних банків, підприємств з видобутку чи транспортування нафти, газу та інших корисних копалин.

Ситуація на кордоні України і Росії: що відомо

Як повідомляв УНІАН, видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що останнім часом Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, у соцмережах почали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками й ракетами, які перевозять у південні й західні регіони Росії. У США і Європі звернули увагу на це після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

Як стверджує директор програми вивчення Росії в некомерційної аналітичної організації CNA Майкл Кофман, на супутникових знімках видно, що сили 41-ї загальновійськової армії Росії, яка базується в Новосибірську, не повернулися на місце дислокації після навчань, а з'єдналися з іншими російськими військами біля кордону з Україною.

Супутникові знімки підтверджують, що особовий склад і техніку 1-ї гвардійської танкової армії, яка базується під Москвою, теж перекинули в бік України.

У Міністерстві оборони України заперечили розповсюджену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ у Міноборони називають "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань".

Згодом видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

2 листопада у Міноборони України заявили, що Росія зосередила угрупування військ чисельністю близько 90 тисяч осіб біля кордонів України та на окупованих територіях Криму і Донбасу. Зазначається, що Міноборони уважно відстежує ситуацію, яка склалась поблизу державного кордону України з РФ та на тимчасово окупованих територіях Криму та Донецької й Луганської областей. Так, факти, що надаються розвідувальними органами України, знаходять своє підтвердження під час обміну інформацією з нашими партнерами щодо безпекової ситуації довкола України.

Нагадаємо, в березні поточного року РФ значно збільшила кількість своїх військ уздовж держкордону України та на тимчасово окупованих територіях, але у квітні здійснила їх відведення. Тоді президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ нарощенням військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

Ситуація на кордонах України: що варто знати

Автор: Вікторія Гордієнко