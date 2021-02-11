На прицільні обстріли збройних формувань Російської Федерації українські військові давали адекватну відповідь.

Протягом доби, 10 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

Читайте такожСтефанчук назвав далекою перспективою вирішення російсько-українського конфліктуПро це йдеться в ранковому зведенні прес-центру ООС. Зокрема, зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населеного пункту Піски російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь зі стрілецької та снайперської зброї. "Внаслідок цього український захисник отримав вогнепальне поранення. Військовослужбовця оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я пораненого – задовільний", - повідомили в прес-центрі.

Крім цього, поблизу Водяного, що на Приазов’ї, противник неодноразово вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а біля Верхньоторецького – зі станкового протитанкового гранатомета.

Також у прес-центрі повідомили, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Південного збройні формування Російської Федерації вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета.

А біля населеного пункту Золоте-4, російсько-окупаційні війська застосували безпілотний літальний апарат та скинули два постріли ВОГ-17 біля позицій Об’єднаних сил.

"На прицільні обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники надавали адекватну відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - йдеться у зведенні.

"З початку цієї доби, 11 лютого, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - підсумували в прес-центрі.

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Автор: Ірина Погоріла