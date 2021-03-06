На обстріли противника підрозділи Збройних сил України відкривали вогонь у відповідь.

На Донбасі з початку доби ворог 8 разів порушив режим тиші, бойових втрат серед українських воїнів немає.

Про це повідомляється у вечірньому зведенні прес-центру штабу операції Об’єднаних сил.

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«Протягом поточної доби, 6 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню. Всі вони були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»», - зазначається у повідомленні.

Так, поблизу населеного пункту Опитне збройні формування Російської Федерації здійснили кілька пострілів з 82 мм мінометів та стрілецької зброї, а неподалік Мар’їнки противник відкривав вогонь зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

В районі населеного пункту Піски окупанти здійснили прицільний обстріл в бік українських позицій з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На обстріли противника підрозділи Збройних сил України відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат серед українських воїнів немає.

З метою негайного припинення вогню українська сторона СЦКК тричі направляла запит через СММ ОБСЕ на запровадження режиму «Тиша».

«Вищезазначені факти свідчать про те, що представники збройних формувань РФ продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнуті домовленості», - зауважили у штабі ООС.

Також нагадується, що в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували понад 6 гектарів території та передали на знищення 116 вибухонебезпечних предметів.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами, наголосили у штабі.

Ситуація на Донбасі: що відомо

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Автор: Вікторія Токарєва