В Інституті вивчення війни зазначили, що Кремль намагається змусити Захід визнати анексію українських територій

Російська Федерація навмисне б'є по Запорізькій атомній електростанції, щоб потім використати ці обстріли у своїй інформаційній кампанії для дискредитації України. Москва намагається домогтися повного контролю над станцією.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, якщо Кремль контролюватиме ЗАЄС, то спробує змусити світових лідерів частково визнати анексію територій України. При цьому експерти вказали, що за два дні обстрілів станція зазнала значної шкоди.

Крім того, повідомляється, що один з російських воєнкорів визнав, що обстріл Запорізької АЕС вівся з території, яку контролює армія РФ на південь від станції, а не з території, контрольованої ЗСУ.

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"Артилерійські удари самі по собі навряд чи проб'ють захисну оболонку, що захищає кожен ядерний реактор, і замість цього становлять велику загрозу для сховищ відпрацьованого ядерного палива, які можуть призвести до витоку радіоактивних матеріалів і викликати радіологічну катастрофу, а не ядерну", - вказали у звіті Інституту вивчення війни.

Ситуація на Запорізькій АЕС - що відомо

ЗАЄС та місто Енергодар знаходяться в російській окупації з 4 березня. Весь цей час війська РФ постійно обстрілюють територію станції, створюючи тим самим загрозу ядерної катастрофи. Крім того, окупанти на території АЕС тримають військову техніку, що є грубим порушенням.

На початку жовтня президент Росії Володимир Путін видав "указ" про присвоєння української АЕС.

18 жовтня заступник голови російської делегації на засіданні першого комітету Генасамблеї ООН Костянтин Воронцов заявив, що демілітаризація Запорізької АЕС повністю виключена.

20 листопада окупанти здійснили черговий удар по ЗАЕС. Зафіксовано не менше 12 "прильотів", в результаті чого пошкоджено деяке обладнання станції.

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