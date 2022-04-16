Окупанти ведуть щільні обстріли.

Внаслідок обстрілів окупантів місто Сєвєродонецьк Луганської області зруйновано майже на 70%.

Про це розповів голова міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк в ефірі національного телемарафону.

За його словами, новим районам потрібне повне відновлення, оскільки вони більше непридатні для проживання. Скільки загалом будинків зруйновано, точно порахувати поки неможливо, оскільки Сєвєродонецьк практично постійно обстрілюється, під вогонь потрапляють майже всі райони.

При цьому близько 20 тисяч жителів з приблизно 135 тисяч досі залишаються в місті.

Як повідомив голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай, 15 квітня в Сєвєродонецьку внаслідок обстрілів російськими окупантами був пошкоджений водопровід і зруйновано два продуктових склади. Гайдай зазначив, що росіяни цинічно б'ють по інфраструктурі.

Загалом упродовж учорашнього дня російська армія відкривала вогонь по Сєвєродонецьку, Рубіжному та Кремінній.

"Пошкоджено вісім об'єктів. Зокрема, п'ять приватних житлових будинків", - повідомив Гайдай.

Раніше Сергій Гайдай заявляв, що соціальну і критичну інфраструктуру Сєвєродонецька вже майже знищено.

14 квітня генеральний штаб Збройних сил України повідомляв, що росіяни підсилюють позиції біля Сєвєродонецька і накопичують авіацію біля кордону.

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