Президент Франції наголосив, що Україна має й надалі зберегти спроможнiсть чинити опір збройній російській агресії.

Президент Франції Еммануель Макрон наголошує, що російська армія повинна знати, що скоєні нею воєнні злочини в Україні не залишаться безкарними.

Про це Макрон написав українською мовою у соціальній мережі Facebook.

"Україна, яка чинить опір збройній російській агресії, має й надалі зберегти цю спроможнiсть", - заявив Макрон.

У цьому зв'язку, президент Франції зазначив, що запевнив президента Володимира Зеленського в тому, що Франція продовжить підтримку України.

"Російська армія повинна знати, що воєнні злочини, скоєні в Україні, не залишаться безкарними. Команда французьких експертів вже надає кваліфіковану допомогу на місці, і ми безоплатно передали Україні мобільну лабораторію для аналізів ДНК", - наголосив Макрон.

Також він додав, що відправлення сьогодні з Одеського порту корабля з українським збіжжям - це хороша новина.

"Європейці працюватимуть над збільшенням експортних перевезень сухопутними та річковими шляхами", - заявив президент Франції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Офісі глави української держави повідомили, що під час телефонної розмови глави двох держав обговорили безпекову співпрацю, макрофінансову підтримку України, нарощування експорту українського збіжжя, розширення антивоєнної коаліції тощо.

Вас також можуть зацікавити новини: