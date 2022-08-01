Президент Франції Еммануель Макрон наголошує, що російська армія повинна знати, що скоєні нею воєнні злочини в Україні не залишаться безкарними.
Про це Макрон написав українською мовою у соціальній мережі Facebook.
"Україна, яка чинить опір збройній російській агресії, має й надалі зберегти цю спроможнiсть", - заявив Макрон.
У цьому зв'язку, президент Франції зазначив, що запевнив президента Володимира Зеленського в тому, що Франція продовжить підтримку України.
"Російська армія повинна знати, що воєнні злочини, скоєні в Україні, не залишаться безкарними. Команда французьких експертів вже надає кваліфіковану допомогу на місці, і ми безоплатно передали Україні мобільну лабораторію для аналізів ДНК", - наголосив Макрон.
Також він додав, що відправлення сьогодні з Одеського порту корабля з українським збіжжям - це хороша новина.
"Європейці працюватимуть над збільшенням експортних перевезень сухопутними та річковими шляхами", - заявив президент Франції.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Офісі глави української держави повідомили, що під час телефонної розмови глави двох держав обговорили безпекову співпрацю, макрофінансову підтримку України, нарощування експорту українського збіжжя, розширення антивоєнної коаліції тощо.