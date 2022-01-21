У 2021 році від бойових дій постраждало 12 дітей, четверо з яких загинули.

Стало відомо, скільки дітей загинуло на Донбасі з початку російської агресії. За це період від ворожих дій померли 152 дитини.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмили Денісова з посиланням на дані Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

"...У 2021 році від бойових дій постраждало 12 дітей. Із них: 4 дитини − загинуло, 8 – зазнали поранень. За весь період конфлікту зафіксовано 152 випадки смерті дітей", - розповіла вона.

Водночас, омбудсмен наголосила, що окупаційні адміністрації на непідконтрольних уряду України територіях Донецької і Луганської областей продовжують "систематично та методично реалізовувати заходи з формування у населення спотвореного світогляду та проводять інформаційні кампанії задля психологічного тиску на дітей та молодь".

"Через ще несформовану свідомість та недостатність знань, молоде покоління більше піддається впливу недостовірної інформації. Ці заходи нерідко спрямовані на здійснення масової мілітаризації дітей шляхом жорстких маніпуляцій під виглядом освітніх та просвітницьких заходів", - пояснила вона.

За словами Денісової, наприкінці 2021 року в тимчасово окупованому Луганську відбулася конференція з питань патріотичного виховання, за результатами якої уряд так званої "ЛНР" затвердив програми патріотичного та духовно-морального виховання дітей та молоді на 2022-2024 роки.

Також представники окупаційної влади РФ з представниками "Русского дома" підписали документ "Стратегия популяризации русского языка и культуры среди молодежи в ближайшие два года".

Читайте такожВ ОП пояснили, чому Росія "бомбить" Україну"Таким чином, окупаційна влада РФ за підтримки представників російських навчальних закладів розробляє систему впровадження патріотичного навчання для примусового нав’язування хибного патріотизму, а також вживають рішучих дій щодо пропаганди ідей "русского мира" та налаштування жителів ОРДЛО проти України", - написала Денісова.

Вона наголосила на необхідності дотримання міжнародних норм, які встановлюють заборону залучення дітей. до збройних конфліктів, зокрема, Конвенції ООН про права дитини, резолюцій Ради безпеки, а також українського законодавства.

"Засуджую будь-які дії, спрямовані на залучення дітей до участі у військових діях та збройних формуваннях", - заявила омбудсмен.

Раніше УНІАН вже повідомляв про те, скільки українських військових вбила війна на Донбасі.

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