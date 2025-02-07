Для КНДР важливіше те, що вона отримує від Росії, а не те, наскільки ефективно вона воює з українцями.

За останні тижні північнокорейські солдати зникли з поля бою в Курській області, однак, як пише Newsweek, опитані експерти майже не сумніваються в тому, що вони знову повернуться на фронт, імовірно, після перегрупування, перепідготовки або ротації свіжих військ.

"Північна Корея, найімовірніше, не вбачає особливого ризику в підтримці російського вторгнення в Україну", - каже Брайден Сперлінг, старший науковий співробітник з питань оборони та безпеки Rand Corporation.

Водночас, для нещодавнього зникнення північнокорейців з поля бою є кілька причин, вважає Самуель Рамані, молодший науковий співробітник лондонського аналітичного центру Royal United Services Institute (RUSI).

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Насамперед, на його думку, Пхеньян стурбований великою кількістю втрат і побоюється, що ще більше його бійців можуть потрапити в український полон.

Так, представник українських Сил спеціальних операцій полковник Олександр Кіндратенко розповів Newsweek, що у північнокорейців, які билися в Курській області, було мало досвіду у війні з безпілотниками. І, за словами Рамані, Північна Корея, швидше за все, стурбована своєю непідготовленістю до такої сучасної війни.

Але з точки зору відносин Північної Кореї з Росією "нічого не змінилося", - сказав Ендрю Йео, старший науковий співробітник Центру досліджень азіатської політики Інституту Брукінгса.

Експерти зазначають, що і Росія, і Північна Корея більше виграють, ніж втрачають від своїх відносин наразі. "Лакмусовий папірець для Північної Кореї більше спрямований на те, що вони отримують від Росії, а не на те, наскільки ефективно вони воюють з українцями", - каже Рамані.

Так, міжнародні спостерігачі вважають, що КНДР отримує або отримуватиме від Росії економічну допомогу і допомогу в реалізації програм з розробки зброї в обмін на боєприпаси, ракети і війська.

За словами Сперлінга, Пхеньян може прагнути отримати від Росії більш сучасне обладнання, наприклад, літаки або підводні човни. Північна Корея також може скористатися керованими бомбами і ракетами російської розробки, каже Рамані.

При цьому хоча у Північної Кореї та США може бути більше шансів порозумітися за Трампа порівняно з адміністрацією Байдена, однак під час першого терміну Трампа північнокорейці "обпеклися" і, найімовірніше, будуть дуже обережними, сказав Рамані.

Але водночас Пхеньян вважає за краще тримати свої можливості відкритими і можуть піти на співпрацю зі США, якщо зможуть домогтися полегшення американських санкцій або визнати, що Пхеньян - ядерна держава, і відмовитися від вимог денуклеаризації, додав Рамані.

Солдати КНДР на фронті - новини

Раніше The New York Times повідомило, що солдатів КНДР не бачили на лінії зіткнення вже близько двох тижнів. Пізніше Сили спеціальних операцій ЗСУ підтвердили цей факт, зазначивши, що, ймовірно, війська КНДР відійшли через великі втрати.

Також раніше Newsweek повідомляв, що жителі Північної Кореї імітують туберкульоз, щоб уникнути примусового направлення на фронт у Росії. Сім'ї витрачають понад 100-кратну середню місячну зарплату на підроблені медичні довідки, щоб захистити чоловіків від відправки в зону бойових дій.

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