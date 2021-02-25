На думку віце-прем’єра Олексі Резнікова, окупаційні режими блокують КПВВ на Донбасі і фактично створюють "медичний геноцид" українців, які перебувають на окупованих територіях.

Віце-прем’єр-міністр ‒ міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, заступник глави делегації України у Тристоронній контактній групі Олексій Резніков розцінює вакцинацію жителів тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму несертифікованою російською вакциною "Спутник V" як воєнний злочин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістів в кулуарах засідання Ради розвитку громад та територій в Києві.

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"Я переконаний, що використання несертифікованої вакцини на території України, а окуповані території Криму, Севастополя і окремих районів Донецької та Луганської областей є Україною, і без дозволу українського уряду, без сертифікації, будь-які випробування на людях якоїсь там вакцини - це воєнний злочин", - заявив він.

Резніков зазначив, що українська сторона відкрила всі контрольно-пропускні пункти на Донбасі, щоб громадяни, які перебувають на окупованій території, могли перейти лінію розмежування та отримати медичну допомогу.

"На жаль, окупаційні режими блокують КПВВ і фактично створюють "медичний геноцид" українців, які на сьогодні перебувають там в заручниках», - наголосив міністр.

1 лютого "Східна правозахисна група" повідомила, що бойовики так званих "ЛНР" і "ДНР" заявили про початок масової вакцинації проти коронавірусу на окупованій частині українського Донбасу. Щеплення робитимуть російським препаратом "Спутник V", який завезли з Росії у рамках надання "гуманітарної допомоги".

На початку лютого у так званій "ДНР" відкрили 38 пунктів щеплення, у так званій "ЛНР" – 24. У списки на вакцинацію фактично примусово внесли людей, які працюють у так званому державному секторі.

Вакцинація в Україні

22 лютого МОЗ зареєструвало вакцину від COVID-19, яку розробили компанії "Oxford" і "AstraZeneca" (торговельна назва "CoviShield"). Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання надали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну з Індії прибула перша партія вакцини "CoviShield".

24 лютого в Україні розпочалась вакцинація медичних працівників від COVID-19. Перше щеплення зробили лікарю-реаніматологу з Черкащини.

У перший день вакцинації від COVID-19 щеплення зробили 159 медпрацівникам.

У МОЗ заявляли, що жителі окремих регіонів Донецької та Луганської областей зможуть зробити щеплення проти коронавірусу під час третього етапу кампанії з вакцинації.

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Автор: Костянтин Гончаров