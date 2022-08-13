У них "немає нічого", що вказувало б на те, що по ній була випущена ракета.

Сполучені Штати Америки не передавали українській армії озброєнь, якими вона могла б завдати удару по аеродрому "Саки" в Новофедорівці.

Про це в Twitter повідомив журналіст "Голосу Америки" Джефф Селдін з посиланням на заяву представника Міноборони США на брифінгу для американських ЗМІ.

"США не давали Україні ніякої зброї, якою можна було б завдати удару по аеродрому "Саки" в Криму", - цитує журналіст представника Пентагону.

Крім того, він зазначив, що у американського Міноборони "немає нічого", що вказувало б на те, що по російському аеродрому була запущена ракета.

Нагадаємо, за даними США, в результаті вибухів на аеродромі"Саки" в окупованому Криму знищено низку російських винищувачів, винищувачів-бомбардувальників, літаків-розвідників та складів боєприпасів.

У Великобританії вважають, що було знищено вісім російських бомбардувальників Су-24 і винищувачів Су-30.

Як повідомляв УНІАН, серія вибухів на військовій авіабазі "Саки" у Новофедорівці прозвучала 9 серпня. Відомо, що з цієї бази літаки атакували Запорізьку, Миколаївську та Херсонську області.

У Міністерстві оборони РФ заявили, що на військовому об'єкті просто вибухнули боєприпаси.

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