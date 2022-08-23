Ці боєприпаси використовують для артилерії 155 міліметрів.

США включили боєприпаси Excalibur у новий пакет військової допомоги для України. Поставлене Вашингтоном озброєння "не обмежене" тим, що зазначено у відповідному переліку.

Про це повідомляє видання Politico.

Відзначається, що керовані артилерійські снаряди Excalibur використовують для артилерії 155 міліметрів. У виданні вважають, що США постачають Україні більше зброї, ніж говорять.

Так, нещодавно Yahoo News припустив, що США передали Україні керовані оперативно-тактичні балістичні ракети сімейства ATACMS. Їх не було в офіційній заяві Пентагону.

Як раніше повідомляв УНІАН, 19 серпня Президент США Джо Байден підписав указ, яким доручив держсекретареві направити 775 мільйонів доларів за рахунок бюджету Міноборони США на допомогу Україні.

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку США за надання чергового пакета військової допомоги. Він підкреслив, що зроблено ще один важливий крок для перемоги над агресором

20 серпня Вашингтон офіційно оголосив про новий пакет допомоги для ЗСУ, до якого увійшли боєприпаси до HIMARS, вперше – БПЛА ScanEagle, високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM, Javelins та інше.

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