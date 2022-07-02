Відзначається також зростання руху опору російським окупантам на півдні України.

США вважають, що Росія не має достатньо сил на Херсонщині, щоб контролювати окупований регіон, особливо після перекидання частини російських військ на Донбас.

Про це повідомляє CNN із посиланням на американських високопосадовців.

Вони зазначають, що три спроби ліквідації російських колаборантів протягом останніх двох тижнів свідчать про зростання руху опору російським окупантам на півдні України.

Офіційні особи США вважають, що такий опір може перерости у більш широку боротьбу з окупантами, що стане серйозною проблемою для можливостей Росії контролювати нещодавно захоплену територію по всій Україні.

У США припускають, що перекидання частини російських військ із Херсонської області на Донбас надало українським партизанам вікно для нападу на місцевих російських колаборантів.

Утім, американські посадовці скептичні щодо перспектив переростання опору окупантам з окремих нападів партизанів на більш організовану кампанію спротиву. Зазначається, що наразі опір не послабив контроль Росії над Херсоном.

Але в довгостроковій перспективі США вважають, що Росія зрештою зіткнеться з повстанським рухом серед місцевого українського населення.

Зазначається, що попри спроби Росії знищити українську історію та етнічність на Херсонщині та інших окупованих територій, українське населення демонструє готовність до опору. За словами високопосадовця НАТО, спроби насильницького знищення української культури та насаджування російської гегемонії призвели до протилежного ефекту в деяких випадках.

Як повідомляв УНІАН, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), військове керівництво України, ймовірно, прагне встановити централізоване координування дії українських партизанів на захоплених росіянами територіях задля підіриву контролю Росії та скоординованих операцій із українськими силами.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко сказав, що українські партизани лише чекають слушного моменту, аби приєднатися до боротьби з ворогом.

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