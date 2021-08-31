Боєць загинув біля Попасної, повідомили у Львівській обласній держадміністрації.

У зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі у понеділок, 30 серпня, загинув український військовослужбовець з Львівської області, який служив у 24-й окремій механізованій бригаді ім. Короля Данила.

На Донбасі загинув Роман Задорожний, повідомила у Facebook Львівська обласна держадміністрація та показали фото загиблого.

За відомостями ЛОДА, трагедія сталася біля міста Попасна Луганської області.

"На сході загинув боєць із Львівщини... Співчуваємо рідним та близьким", – йдеться у повідомленні відомства.

Раніше повідомлялося, що 30 серпня на Донбасі бойовики 11 разів порушили "режим тиші". В результаті обстрілів загинув один український воїн, а ще один – був поранений. Пораненого бійця терміново госпіталізували.

Конфлікт на Донбасі – довідка УНІАН

У 2014 році частину Донбасу захопили бойовики самопроголошених "ДНР" і "ЛНР". Бойовиків підтримала Росія.

Спочатку на частині сходу України розпочалася антитерористична операція, а пізніше замість неї було дано старт операції Об'єднаних сил.

На Донбасі не раз запроваджували "режим тиші".

Наприкінці грудня 2020-го стало відомо, що протягом року в результаті конфлікту загинули 49 українських військовослужбовців.

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Автор: Екатерина Присяжнюк