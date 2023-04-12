Моніторингова місія ООН закликає притягнути до відповідальності росіян, винних у понівеченні тіла українського військовополоненого.

Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні заявляє, що обезголовлення росіянами українського військовополоненого - це не поодинокий випадок.

Про це йдеться у заяві на сайті ООН в Україні. Зокрема, Моніторингова місія ООН приголомшена надзвичайно жорстокими відео, які були опубліковані у соціальних мережах 11 квітня.

"На одному з відео показана жорстока страта чоловіка, імовірно українського військовополоненого, а на іншому - понівечені тіла, вірогідно українських військовослужбовців. На жаль, це не поодинокий випадок. В останніх доповідях місія задокументувала низку серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, зокрема, скоєних проти військовополонених. Ці останні порушення, як і інші, мають бути належним чином розслідувані, а винні - притягнуті до відповідальності", - наголошується у заяві.

Відео дня

Страта українського бійця ворогами - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, ввечері 11 квітня в соцмережах з'явилося відео, на якому російські військові ножем відрізають голову українському військовому. Судячи з відео, військовий ще був живим, коли один з окупантів почав це робити.

На це відреагував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, зазначивши, що "за все буде відповідь і відповідальність". Служба безпеки України розпочала досудове розслідування цього воєнного злочину за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна нічого не збирається забувати і прощати вбивцям. Глава держави зазначив, що в світі неможливо ігнорувати те, як легко ці звірі вбивають.

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