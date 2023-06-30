До 10 російських військовослужбовців вже втрапили у таку халепу.

У Херсонській області російські окупанти підриваються на мінах, які там залишила попередня ротація загарбницького війська.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Зазначається, що російські окупаційні війська продовжують вбивати один одного на полі бою.

Відео дня

"Так, в населеному пункті Сергіївка Херсонської області, після проведення чергової ротації на позиціях, з 15 червня по теперішній час в одному з підрозділів 5 армії східного воєнного округу підірвалося до 10 військовослужбовців противника на мінах, які встановлено попередньою ротацією", - повідомили у Генштабі.

Раніше у Курській області Росії рядовий поранив єфрейтора в область правої сідниці. Вони обидва охороняли кордон і запускали безпілотники на територію України.

Крім того, у Брянській області Росії двоє співробітників Федеральної служби безпеки країни, в тому числі підполковник, підірвалися на російській міні. Проте всі намагаються видати ніби вони загинули в результаті дій диверсійно-розвідувальної групи.

Ситуація у Херсонській області

На початку червня російські загарбники підірвали дамбу Каховської ГЕС, через що почало затоплювати населені пункти на березі Дніпра. Загарбники залишали першу лінію оборони в Херсонській області по пояс у воді.

Втім, 16 червня стало відомо, що росіяни намагаються повертатися на свої позиції на лівобережжі та посилюють обстріли. Водночас в ОК "Південь" розповіли, що під час повернення загарбники підриваються на своїх мінах.

Вас також можуть зацікавити новини: