Війна в інформаційному полі є не менш кривавою та не менш жахливою, ніж те, що відбувається на фронті.

Відома парамедикиня Юлія Паєвська ("Тайра") закликала українців не влаштовувати розборки між собою у соціальних мережах, а єднатися задля перемоги у війні.

"Я прошу всіх єднатися. Мене дуже дратує, коли починаються розборки. Замість єднання люди в соцмережах кидаються один на одного. Будь ласка, давайте пізніше розберемось. Давайте зараз єднаємось і доб’ємо гадину. Для цього треба стояти разом в одному строю", - наголосила вона під час заходу "Діалоги про відновлення України".

Також вона зазначила, що війна в інформаційному полі є не менш кривавою та не менш жахливою, ніж те, що відбувається на фронті.

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"І ця битва триває у вас в головах, у ваших серцях. Будь ласка, чиніть спротив, не зупиняйтесь. Ви бачите, які страшні кошти вони (росіяни – УНІАН) вкладають у популяризацію, намагаючись відбілити свої злочини, щоб виправдати те, що вони роблять з нашими жінками, дітьми, чоловіками, з нашими землями, містами, селами. Вони здатні на будь-яку брехню", - сказала вона.

"Тайра" наголосила, що зараз йде битва за душі. За словами парамедикині, перемогу треба досягти не тільки на фронті, а й у голові.

"Чиніть спротив, для цього іноді не треба багато грошей, просто станьте солдатами інформаційної війни. У вас є ворог Росія, яка напала на нашу країну, не чіпляйтесь до своїх. Перемога досягається в голові, і, найголовніше – в серці, в душі. Зараз йде битва за душі, будьте пильними", - додала вона.

Хто така "Тайра" - основні факти

Юлія Паєвська - український волонтер і парамедик, яка у 2013 році вона створила свою волонтерську організацію "Ангели Тайри". У 2014-2018 роках разом з командою допомагала українським військовим на лінії фронту на Донбасі.

У російський полон "Тайра" потрапила 16 березня минулого року під час своєї волонтерської діяльності в Маріуполі, де вона допомагала місцевим жителям евакуюватися з Маріуполя до Запоріжжя. Затримання відбулося на блокпосту в селищі Мангуш, в 15 км від міста. Напередодні арешту Паєвська відзначилася таємною зйомкою матеріалів про звірства російської армії проти мирного населення України – всі матеріали вона передала ЗМІ. У колах російської пропаганди Юлію Паєвську називали "учасницею Азова".

У полоні вона пережила жорстоке поводження з боку окупантів: її катували, били, називали фашисткою й піддали нелюдським умовам життя. "Тайра" була в полоні РФ близько 3 місяців й за цей час схудла на 20 кілограмів.

17 червня 2022 року "Тайра" повернулася в Україну в рамках обміну полоненими. Пізніше вона поділилася зі ЗМІ своїми особистими переживаннями під час перебування в полоні та зазначила, що не вірила в можливість вижити.

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