Також експерт зазначив, що 24 серпня можливі "вітання" від росіян, тому порадив не нехтувати сигналами тривоги.

Поки що немає свідчень потенційного вторгнення з Білорусі, адже там відсутня концентрація військ, необхідна для наступу.

Про це повідомив військовий оглядач Денис Попович в ефірі інформаційного телемарафону.

"Давайте згадаємо ситуацію перед початком вторгнення 24 лютого. Тоді була концентрація російських військ на кількох напрямках... Концентрація військ є прямим свідченням того, що готується напад на тих чи інших напрямках. Поки що ми не спостерігаємо концентрації військ, я маю на увазі сухопутних військ, військ вторгнення з білоруського напрямку. А оскільки зараз такої концентрації немає, то тоді поки що немає сенсу і говорити про якісь прямі загрози", - сказав Попович.

Також експерт зазначив, що 24 серпня можливі "вітання" від росіян, тому порадив не нехтувати сигналами тривоги.

"Особливі проблеми нам можуть завдати саме ракетні обстріли, і слід уникати скупчення людей у містах, коли буде це свято", - зазначив експерт.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

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