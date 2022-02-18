Повідомляється, що вибухи були чутні як в центрі, так і на околиці міста.

В окупованому Донецьку прогриміли вибухи. Повідомляється, що вибухи були чутні як в центрі, так і на околиці міста.

Про це повідомляє Російські "РИА Новости".

За інформацією ЗМІ, вибухи прогриміли приблизно о 18.00, 18 лютого. Один з вибухів нібито стався в декількох десятках метрів від будівлі уряду так званої самопроголошеної "ДНР".

Другий вибух, як повідомляють очевидці, чули за Донецьком. Він нібито прогримів на південно-західному напрямку від міста.

Інформації про постраждалих немає. Деталі уточнюються.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в окупованому Донецьку оголосили евакуацію. З міста вивозять дітей, Все це знімають на відео.

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