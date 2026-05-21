РФ повністю окупувала Покровськ та Мирноград, – Deep State

Наступною ціллю РФ на цьому напрямку може стати Добропілля, зазначив Роман Погорілий.

Російські війська повністю окупували Покровськ та Мирноград на Донеччині. Про це розповів Роман Погорілий, співзасновник та аналітик моніторингового проекту Deep State, в етері на Radio NV.

"Покровськ, Мирноград окуповані… Ворог активно заводить туди свої сили. Ворог активно нарощує свою піхоту у великій кількості там. А це велике місто, там їх навіть вибивати важко. Техніку, артилерію, яка вже давно стоїть, зокрема, на південних околицях що Мирнограда, що Покровська, яка працює далі по лінії бойового зіткнення. Відбувається активізація пілотів, які повністю контролюють всю логістику, там повністю контролюють небо", – сказав Погорілий.

Він додав, що наразі росіяни в цих містах облаштовують певний плацдарм для того, аби далі рухатися вглиб території Донецької області та впливати на українську логістику.

"Наступні цілі, по ідеї, мають бути Добропілля і вже є певні там задачі перехоплення з їхнього боку, що вони планують туди рухатися", – додав Погорілий.

Слід зауважити, що актуальна версія онлайн-мапи Deep State також показує повну окупацію Покровська та Мирнограда, хоча ще 17 травня північно-східні околиці Покровська перебували в "сірій зоні".

Раніше аналітики Deep State повідомили, що Сили оборони зачистили населений пункт Степногірськ під Запоріжжям. За даними експертів, ця робота тривала вже давно і покращилася зі зміною командира корпусу, який взявся більш плідно за ділянку. Зокрема Сили оборони вдало відпрацювали по логістиці РФ та по пілотах.

Тим часом аналітики з Інституту вивчення війни повідомляють, що Сили оборони відновлюють тактичну ініціативу на різних ділянках лінії фронту в Україні. Експерти відзначають, що в останні місяці українські захисники провели низку контратак на різних ділянках фронту, досягнувши найбільш значних успіхів на полі бою з моменту наступу на Курщину.

