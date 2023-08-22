За даними воєнної розвідки, за останні кілька днів знищено щонайменше один і пошкоджено чотири російські літаки.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України прокоментували знищення російського стратегічного бомбардувальника Ту22М3 у Новгородській області безпосередньо з території Російської Федерації.

Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов у коментарі кореспонденту УНІАН відреагував на повідомлення британської розвідки про враження російського бомбардувальника Ту22М3 з території Росії.

"Можемо підтвердити, що дані наших британських колег ґрунтуються на інформації, якій можна довіряти. Працювала група, яка прийшла з центральної Росії, і виконавши завдання, повернулась власне туди, звідки прийшла", - сказав Юсов.

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Також він розповів, скільки на території РФ було пошкоджено літаків в останній час.

"За останні декілька днів на летовищі у Новгородській області один стратегічний бомбардувальник знищено і щонайменше два пошкоджено. І вчора, Шайковка, щонайменше два пошкоджених літаки", - відзначив представник розвідки.

Знищення російського бомбардувальника Ту-22М3 - головні новини

22 серпня британська розвідка повідомила, що Україна знайшла спосіб, як дістатися до дальніх об'єктів на території країни-окупанта, й реалізувала щонайменше третю вдалу атаку по авіабазі РФ.

Зокрема, 19 серпня було знищено бомбардувальник Ту-22М3, який знаходився за 650 км від кордону з Україною. Британська розвідка вважає, що деякі атаки по РФ Україна здійснює з лігва ворога, тобто безпосередньо з російських територій.

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