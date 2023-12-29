Також пошкоджено приміщення станції техобслуговування, житлові будинки, одна автівка згоріла вщент.

У місті Конотоп Сумської області поранено двох мирних жителів внаслідок ракетної атаки російських загарбників. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора в Telegram.

Зокрема, за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального Кодексу України).

"За даними слідства, 29 грудня 2023 року зранку ворог здійснив ракетний обстріл м. Конотоп Сумської області. Внаслідок атаки окупантів отримали поранення двоє мирних жителів. Пошкоджено приміщення станції техобслуговування, житлові будинки, одна автівка згоріла вщент", - йдеться у повідомленні.

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Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління СБУ в Сумській області.

Удар по Україні сьогодні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти сьогодні завдали масованого потужного удару по всій території України різними типами ракет.

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, росіяни запустили фактично усі види ракет, окрім "Калібрів". Росіянами було застосовано близько 18 стратегічних бомбардувальників Ту-95.

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